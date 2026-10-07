Mistelbach
M-Zone: Ernst Fuchs trifft auf Florian Aigner
Die Sonderausstellung "Der Phantastische Realismus. Eine Welt – zwei Positionen" stellt zwei Künstler gegenüber, die fast 50 Jahre trennen und die eine familiäre Freundschaft verbindet. Eröffnung ist am 22. Oktober um 19 Uhr. Zu sehen ist die Schau vom 23. Oktober bis 29. November, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, an Feiertagen auch montags.
Meister und Erbe
Ernst Fuchs (1930 bis 2015) gründete mit Arik Brauer, Wolfgang Hutter, Anton Lehmden und Rudolf Hausner die Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Gezeigt werden Frühwerke aus der Pariser Zeit, Pastelle aus Südfrankreich sowie Propheten und Christus-Köpfe aus seinen letzten Jahren. Sie stammen aus der Privatsammlung von Cornelia Mensdorff-Pouilly.
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Gefühle in Stein
Bildhauer Paul Florian Aigner (Jahrgang 1972) lebt und arbeitet in Wien und im Weinviertel. Er formt Gefühlszustände in Marmor, Ton und Bronze, oft als phantastisch anmutende Figuren. Die Schau zeigt, was sich seit Fuchs verändert hat und was gleich geblieben ist.
Sonderausstellung "Der Phantastische Realismus. Eine Welt - zwei Positionen" - Ernst Fuchs und Paul Florian Aigner
Ausstellungszeiten: 23.10.-29.11.2026, Di-So 10-17 Uhr, an Feiertagen auch montags geöffnet
Eröffnung: 22.10.2026, 19 Uhr
M‑ZONE – Ihr Raum für Kultur und besondere Anlässe
Die M-ZONE in Mistelbach, umringt vom MAMUZ und nitsch museum, bietet rund 150 m² Raum für Kultur, Kreativität und Feste – mit moderner Infrastruktur und einzigartigem Ambiente.
Waldstraße 44-46, 2130 Mistelbach
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