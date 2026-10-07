Starke Frauen, starke Kurse

Frauen und Mädchen aufgepasst: Die Selbstverteidigungskurse "Nicht mit mir" gehen in die finale Runde, jetzt startet die Anmeldung für Purgstall und Wimpassing.

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Nach sechs erfolgreichen Standorten und dem Auftakt in Krems folgen die letzten beiden Kursreihen. In Purgstall an der Erlauf geht es am Samstag, 14. November, los, in Wimpassing im Schwarzatale am Freitag, 4. Dezember.

Pro Standort gibt es 30 Plätze. Fünf Einheiten zu je zwei Stunden warten auf alle ab 14 Jahren: Gefahren richtig einschätzen, Abwehrtechniken, Fallschule sowie gezielte Schläge und Tritte.

Kampfsport-Power

"Jedes Mädchen und jede Frau hat das Recht auf Sicherheit", sagt Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Die Kurse stärken Körper und Selbstvertrauen und helfen, klare Grenzen zu setzen.

Judo-Olympia-Ass Michaela Polleres ist Schirmherrin. Neben Judo sind heuer auch Jiu-Jitsu und Karate dabei.

Nur 20 Euro

Nach dem Pilotjahr 2025 wurde die Initiative auf neun Standorte und 270 Plätze ausgebaut. Der Selbstbehalt beträgt nur 20 Euro, den Rest zahlt SPORTLAND Niederösterreich. Anmeldung unter sportlandnoe.at/nicht-mit-mir.