Spitalsärzte: Vollzeit-Bonus wirkt

Ein Jahr Vollzeit-Bonus für Spitalsärzte in NÖ: Die Landesgesundheitsagentur zieht Bilanz und sieht erste Erfolge.

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1.000 Euro extra pro Monat für Vollzeit: Seit März 2025 zahlt die Landesgesundheitsagentur (LGA) die "Verfügbarkeitsprämie". Rund 70 Ärzte wechselten von Teilzeit auf Vollzeit, weitere 70 wurden neu eingestellt.

Ende 2025 kassierten rund 1.900 Mediziner den Bonus, drei Viertel davon in Vollzeit. Die Kosten lagen mit 21 Millionen Euro unter den geplanten 25 Millionen.

Weniger Abgänge

Die LGA meldet die niedrigste Fluktuation seit 2021. Bei Fachärzten bremst der Teilzeit-Trend, bei Allgemeinmedizinern steigt die Vollzeitquote. Konkrete Zahlen gibt es dazu nicht.

Ob wirklich der Bonus dahintersteckt, ist offen. Auch Arbeitsmarkt, Gehälter und Kinderbetreuung spielen mit.

Rechtliche Zweifel

Kritik gab es schon 2025: Experten und die Gleichbehandlungsanwaltschaft sehen die Schlechterstellung von Teilzeitkräften kritisch. Die LGA hält die Prämie für "sachlich begründbar und daher rechtlich zulässig" und zahlt sie auch über 2026 hinaus.