Immo-Spiegel
NÖ boomt bei Eigentumswohnungen
Der Umsatz explodiert auf 673 Millionen Euro, ein Plus von 41,7 Prozent.
Preisrekord
Auch beim Preis gibt es einen neuen Höchstwert: Im Schnitt kostet eine Wohnung 213.112 Euro, um 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Bundesländer-Vergleich bleibt Niederösterreich dennoch auf Rang sieben.
Das günstigere Viertel kostet maximal 141.975 Euro (plus 8,0 Prozent), im Top-Segment sind mindestens 280.000 Euro fällig (plus 1,2 Prozent).
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Bundestrend
Österreichweit stiegen die Verkäufe um 25,3 Prozent auf 24.106 Wohnungen. Die Preise legten nur um 1,6 Prozent zu, die Inflation liegt bei 3,2 Prozent. "Wohnungen werden damit real günstiger", sagt REMAX-Chef Bernhard Reikersdorfer. Er warnt vor sinkendem Neubau (nur mehr 23,4 Prozent) und fordert schnellere Verfahren.
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