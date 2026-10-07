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Schlag gegen Szene

Drogen-Razzia in Szenelokal: 6 Festnahmen

Kokain
© Getty Images
Der Verkauf von kiloweise Kokain soll systematisch organisiert worden sein.
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Schlag gegen die Drogenszene in Graz: Das Landeskriminalamt Steiermark hat nach umfangreichen Ermittlungen ein Szenelokal in der Grazer Innenstadt ins Visier genommen. Bei einem koordinierten Zugriff wurden sechs Tatverdächtige festgenommen. Zudem stellten die Ermittler eine größere Menge verschiedener Drogen sicher.

Den Ermittlern zufolge soll in den vergangenen Jahren in dem Lokal sowie in weiteren Szenelokalen vor allem Kokain im Kilobereich verkauft worden sein. Der Drogenhandel soll dabei offenbar systematisch organisiert worden sein. Im Verdacht stehen unter anderem Kellner und weitere Mitarbeiter der Lokale.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Erkenntnisse aus bereits laufenden Verfahren sowie mehrere anonyme Hinweise aus der Bevölkerung. Nach der Auswertung der gesammelten Beweismittel erwirkte die Staatsanwaltschaft Graz entsprechende Festnahmeanordnungen.

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Sechs Tatverdächtige festgenommen

Beim Zugriff schlugen die Polizisten zu: Sechs Tatverdächtige wurden festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten unter anderem Kokain, Cannabis und Amphetamine.

Die Festgenommenen stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit Suchtmitteln gehandelt zu haben.

Die Ermittlungen laufen weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass im Zuge der weiteren Erhebungen noch zusätzliche Festnahmen folgen könnten. Auch weitere Schwerpunktaktionen in anderen Szenelokalen sind laut Polizei nicht ausgeschlossen.

Für die Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

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