Lehrerin hatte Sex mit 12 (!) Schülern

Die Lehrerin machte die Schüler betrunken und schlief dann mit ihnen.

Ein Missbrauchsskandal an einer High School erschüttert die USA. Jaden Charles wird vorgeworfen, Sex mit bis zu 12 Schülern gehabt zu haben. Ihr droht nun eine langjährige Haftstrafe.

Die 24-Jährige unterrichtete an einer Schule in Agua Dulce im Bundesstaat Texas. Charles wurde am Dienstag verhaftet und soll nun wegen sexuellem Missbrauch in zwei Fällen angeklagt werden. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass der Fall noch wesentlich größer wird und sprechen von 12 Opfern.

© Police

Medienberichten zufolge soll die US-Lehrerin den Schülern regelmäßig Alkohol und Vapes gekauft und dann Sex mit ihnen gehabt haben. So soll es auch ein Video von einem Date in einem Hotel geben. Wie US-Medien berichten, soll die 24-Jährige sogar schwanger sein.

Charles eigene Mutter meldete ihre Tochter schließlich bei der Polizei. Jaden Charles wurde festgenommen und von ihrer Schule entlassen.