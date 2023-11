Irrer (34) fesselt und vergeht sich an Seniorin (90): Die stirbt

Nach Mitternacht brach C. in das Zimmer der älteren Dame ein, attackierte sie körperlich und missbrauchte sie sexuell.

Im beschaulichen Bateau Bay an der Zentralküste von New South Wales erschüttert ein entsetzliches Verbrechen die Gemeinschaft. Eine 90-jährige Frau verlor ihr Leben im Krankenhaus, nachdem sie Opfer eines sexuellen Übergriffs in ihrem Pflegeheim wurde. Der mutmaßliche Täter, der 34-jährige Brett Anthony C., wurde festgenommen und steht nun schwerwiegenden Anklagen gegenüber.

Fall macht sprachlos

Nach Mitternacht brach C. in das Zimmer der älteren Dame ein, attackierte sie körperlich und missbrauchte sie sexuell. Berichten zufolge erstickte er ihre Hilfeschreie mit Bettzeug und fesselte sie derart gewaltsam ans Bett, dass ihre Haut aufgerissen wurde. Nach dem abscheulichen Vorfall stahl er einige persönliche Gegenstände der Frau und floh vom Tatort.

Die erschütterte Seniorin schaffte es, das Pflegepersonal zu alarmieren, und wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen erlag sie am Dienstagmorgen ihren schweren Verletzungen, fast eine Woche nach dem Angriff. Die Polizei, die den mutmaßlichen Täter bis nach Caves Beach verfolgte, konnte ihn bei einem Fluchtversuch festnehmen.

C. wird nun mit mehreren Anklagen konfrontiert, darunter Einbruch, Anwendung von Gewalt, tatsächliche Körperverletzung mit sexuellem Hintergrund, schwere sexuelle Nötigung und vorsätzlicher Einbruch.