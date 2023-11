Signa: Eine Chronologie der Schieflage

Milliarden-Insolvenz: Signa Holding stellt Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Hier die Chronologie des Scheiterns.

Dezember 2022: Signa verkauft Projekt "Rossmarkthöfe" am ehemaligen Leiner-Areal in St. Pölten



Mai 2023: Signa verkauft "Apple-Haus" in der Wiener Innenstadt

Juni 2023: Signa verkauft Kika/Leiner, Möbelhändler wird danach in die Insolvenz geschickt

Juni 2023: Signa verkauft das im Bau befindliche Bürohochhaus Mynd und das Galeria Weltstadthaus am Berliner Alexanderplatz



Juni 2023: Signa verkauft Holzhochhaus-Projekt "Donaumarina Tower" in Wien



Juli 2023: Signa Holding bekommt laut "Handelsblatt" eine 400 Mio. Euro Geldspritze von René Benko und bestehenden Investoren wie Strabag-Großaktionär Haselsteiner, Fressnapf-Gründer Toeller und der brasilianischen Unternehmerfamilie Koranyi-Arduini



August 2023: EZB drängt Banken, Kredite an Signa zum Teil abzuschreiben

August 2023: Signa gibt bekannt, in den vergangenen Monaten Assets im Gesamtvolumen von rund 2 Mrd. Euro abgestoßen zu haben



23. August 2023: Creditreform zieht Rating für Signa Prime Selection zurück



16. Oktober 2023: Signa zieht bei Signa Sports Zusage für Eigenkapitalspritze über 150 Mio. Euro zurück



23. Oktober 2023: Benko holt deutschen Sanierungsexperten Geiwitz an Bord



27. Oktober 2023: Signa Sports United stellt Insolvenzantrag



27. Oktober 2023: Baustopp beim Hamburger Elbtower



2. November 2023: Signa-Holding-Gesellschafter fordern sofortigen Rückzug von Benko, nur so sei ein "Krisenmanagement zur Rettung der Gruppe" möglich



7. November 2023: Fitch stufte Signa-Anleihen als "hochriskant" ein



8. November 2023: Signa erklärt, dass Benko Vorsitz im Signa-Beirat an Geiwitz abgibt



10. November 2023: Geiwitz holt Restrukturierer für Signa Prime und Signa Development



23. November 2023: Signa stoppt Arbeiten an der Alten Akademie in München



24. November 2023: Signa Real Estate Management Germany stellt in Berlin Konkursantrag



26. November 2023: Hamburger Milliardär und Signa-Investor Kühne prüft Übernahme des Elbtowers

27. November 2023: Signa verhandelt laut Medienberichten mit US-Hedgefonds Elliot über dringend benötigte Kapitalspritze



29. November 2023: Insolvenzantrag der übergeordneten Beteiligungsgesellschaft Signa Holding beim Handelsgericht Wien