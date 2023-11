Ärzte machen in Vagina von junger Frau Schock-Fund

Mit Fieber und Erbrechen ging die junge ins Spital, ahnungslos über die Entwicklungen in ihrem eigenen Körper.

Ein Vorfall erschüttert derzeit das Gesundheitswesen im Libanon: Eine 27-jährige Frau wurde mit alarmierenden Krankheitssymptomen in die Notaufnahme eingeliefert. Was die Ärzte bei den Untersuchungen enthüllten, ist kaum zu fassen.

Unfassbarer Fall

Mit Fieber und Erbrechen präsentierte sich die junge Dame dem medizinischen Team, ahnungslos über die bizarren Entwicklungen in ihrem eigenen Körper. Nach intensiven Untersuchungen kam die schockierende Diagnose ans Licht: Ein Vaginalstein, so groß wie eine Orange, hatte sich im Körper der Patientin gebildet.

© ScienceDirect

Vaginalsteine sind äußerst selten und werden oft mit den gebräuchlicheren Nieren- oder Blasensteinen verwechselt. In diesem Fall jedoch überraschte nicht nur die Seltenheit, sondern auch die gewaltige Größe des Steins. Ärzte berichten, dass dieser durch die Stauung von Urin in der Vagina entstanden sei. Die junge Frau, die bereits unter einer Muskelerkrankung und Inkontinenz litt, begünstigte damit die ungewöhnliche Bildung des Vaginalsteins.Die medizinische Intervention war dringend erforderlich, da ein solcher Stein im schlimmsten Fall zu Nierenversagen führen kann. Mithilfe eines Lasers wurden die neun mal zehn Zentimeter großen Brocken zunächst zerstört. In einer dreistündigen Operation wurden dann die Fragmente erfolgreich entfernt.