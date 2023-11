Frau geht am Strand spazieren: Doch dort lauert Todesfalle

Vanessa teilte ihr schreckliches Erlebnis auf TikTok.

Unter der scheinbaren Idylle des Milford Beachs an der Nordküste Aucklands lauert eine gefährliche Gefahr. Vanessa aus Auckland erlebte am vergangenen Wochenende einen Albtraum, als sie bei einem gemütlichen Strandspaziergang plötzlich bis zu den Oberschenkeln im Treibsand steckte. Ohne Hilfe in der Nähe musste sie sich allein aus der brenzligen Situation befreien.

Alles auf TikTok

Vanessa teilte ihr schreckliches Erlebnis auf TikTok, wo ein Foto ihrer mit nassem Strandsand bedeckten Beine viral ging. Die Neuseeländerin verriet, dass sie sich aus dem Treibsand befreite, indem sie auf dem Bauch lag und sich in langsamen, kleinen Bewegungen herausrollte.

Experten von Australian Geographic erklären, dass es äußerst schwierig ist, jemanden aus Treibsand zu ziehen. Stattdessen empfehlen sie, die Beine in kleinen Bewegungen zu drehen, um Wasser zwischen die Beine und den Sand zu bringen. So kann man sich langsam befreien. Interessanterweise betonen sie, dass man trotz des erschreckenden Erlebnisses wie Vanessa nicht komplett im Treibsand versinken kann. Es sei möglich, ein wenig darin zu schwimmen, ähnlich wie eine Quietscheente in der Badewanne.