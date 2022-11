Tochter spendet beinahe ganze Leber, um Vater zu retten

Die Bindung zwischen Vater und Tochter ist meist eine sehr starke. Diese Geschichte zeigt, wie außergewöhnlich die Bindung von Vater und Tochter sein kann.

Es ist eine herzerwärmende Geschichte, die sich in Kolkata in Indien zugetragen hat. Die Tochter (19) eines Mannes spendete sage und schreibe 65% ihrer Leber, um ihren Vater das Leben zu retten.

Der Unternehmer Harsh Goenka teilte die inspirierende Geschichte von Rakhi Dutta in den sozialen Medien mit den Worten: "Rakhi Dutta, eine 19-Jährige, spendete 65 % ihrer Leber für ihren Vater, der an einer schweren Lebererkrankung litt, ohne an die Narben, die Schmerzen oder irgendeine Bedrohung für die Zukunft zu denken. Die Liebe einer Tochter für ihren Vater ist immer etwas ganz Besonderes.

© versatile_science

Der Beitrag verbreitete sich im Internet und die Menschen lobten die Geste des tapferen Mädchens in höchsten Tönen. Ein Twitter-Nutzer schrieb: "Töchter sind unbezahlbar. Ich werde jedes Mal daran erinnert, wenn ich aus dem Büro nach Hause komme, weil meine 1-Jährige so aufgeregt ist, mich wiederzusehen!"