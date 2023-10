Horror-Crash in Suzuka schockiert Motorsport-Welt

Das Manöver in der 130R endete in einem Crash, der viral ging und die Gemüter erhitzte.

Ein heftiger Zusammenstoß zwischen den Super Formula-Fahrern Ukyo Sasahara (27) und Hiroki Otsu (30) in der berühmten "130R"-Kurve auf dem Suzuka-Kurs sorgt für Diskussionen und Unmut unter Motorsport-Fans. Das Manöver endete in einem unkontrollierten Crash, der viral ging und die Gemüter erhitzte.

Horror-Abflug

Das riskante Überholmanöver in der High-Speed-Kurve führte dazu, dass beide Fahrer die Kontrolle über ihre Boliden verloren und ungebremst in die Reifenstapel krachten. Ein Video des Unfalls verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und löste hitzige Debatten aus.

Kritiker sind sich einig, dass solch maßlose Selbstüberschätzung gefährlich ist. Ein besorgter Fan betont: "Bei solchen Geschwindigkeiten muss man gewiss sein, genug Platz zu haben. Andernfalls riskiert man nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das eines Konkurrenten."