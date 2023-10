Haaland schießt Manchester City zu Derby-Sieg

Das Derby zwischen den beiden Fußball-Rivalen aus Manchester ist am Sonntag zu einer klaren Angelegenheit für City geworden.

Der Meister feierte im Old Trafford gegen United einen souveränen 3:0-Erfolg und liegt damit weiter punktegleich mit dem Zweiten Arsenal auf Rang drei. Spitzenreiter Tottenham ist zwei Zähler entfernt. Weiterhin einen Punkt weniger als ManCity weist Liverpool nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Nottingham auf.

Das Team von Pep Guardiola hatte gegen ManUnited von Beginn an mehr vom Spiel, die Führung der Gäste resultierte aus einem Elfmeter. Rodri wurde im Sechzehner von Rasmus Höjlund gehalten, Erling Haaland verwertete sicher (26.). Kurz vor der Pause ließ der Norweger einen Sitzer aus, als er per Kopf an United-Goalie Andre Onana scheiterte. Aus einer ähnlichen Position stellte Haaland dann aber in der 49. Minute auf 2:0 und bereitete zudem das dritte Tor des Champions-League-Siegers durch Phil Foden mustergültig vor (80.).

Liverpool souverän

Keine Blöße gab sich auch Liverpool an der Anfield Road gegen Nottingham, wobei die "Reds" in Gedanken beim Team-Kollegen Luis Díaz waren. Die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers waren am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Zumindest die Mutter konnte bereits gerettet werden. Diogo Jota lief nach seinem Treffer zum 1:0 zur Liverpool-Bank und zeigte das Díaz-Trikot mit der Nummer sieben in die Höhe (31.).

Darwin Núñez erhöhte nach einem perfekten Zuspiel von Dominik Szoboszlai auf 2:0 (35.). Nach dem Seitenwechsel nutzte Mohamed Salah nach einer erneuten Szoboszlai-Vorlage einen Fehler von Keeper Turner zum 3:0-Endstand (77.).