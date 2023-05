Manchester City vor Real-Showdown im Titelkampf gegen Everton gefordert

Der Titelkampf in der englischen Fußball-Premier-League spitzt sich allmählich zu. In Anbetracht der Hartnäckigkeit von Verfolger Arsenal kann Manchester City auch beim abstiegsbedrohten Everton am Sonntag nicht die Zügel schleifen lassen.

Dass Trainer Pep Guardiola vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid vielen Stammkräften eine Pause gönnt, ist daher fraglich. Arsenal hat die etwas schwierigere Aufgabe vor der Brust, im Heimspiel in London wartet Brighton.

Der große Traum von Guardiola und seiner Mannschaft ist der erstmalige Gewinn der Champions League. Am Mittwoch gastiert Real Madrid nach dem Hinspiel-1:1 im Halbfinal-Retourmatch im Etihad Stadium. Dazwischen geht es für Erling Haaland und Co. aber nach Liverpool, wo sich Everton nach Kräften gegen den Abstieg wehren will. Die "Toffees" liegen auf Platz 17 gerade einmal zwei Punkte vor der Abstiegszone.

ManCity hat auf der Jagd nach dem dritten Titel in Folge nur einen Punkt Vorsprung auf Arsenal und ein Spiel weniger ausgetragen. Vier Partien sind noch zu absolvieren und Ausrutscher praktisch verboten. Den Luxus, im Endspurt der Meisterschaft kräftig durchrotieren zu können, hat Guardiola also nicht. Dennoch könnten ausgewählte Schlüsselspieler am Wochenende für Mittwoch geschont werden und andere zum Zug kommen. So etwa in der Offensive wieder Riyad Mahrez, der in den vergangenen drei Spielen für City vier Assists beigesteuert hat.

Arsenal empfängt unterdessen den Siebenten Brighton, der Manchester Schützenhilfe geben könnte. Die Mannschaft aus dem Süden Englands hat bewerbsübergreifend drei der letzten vier Auswärtsspiele gegen Arsenal gewonnen.