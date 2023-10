Attacke auf Team-Bus: Marseille gegen Lyon abgesagt

Vor dem Schlager in der französischen Fußball-Ligue-1 zwischen Olympique Marseille und Olympique Lyon ist es am Sonntag zu einem Eklat gekommen.

Bei einem Angriff mit Steinen auf den Mannschaftsbus von Lyon wurde Trainer Fabio Grosso am Kopf getroffen und verletzt, wenig später wurde die Partie abgesagt. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie der frühere italienische Weltmeister blutend durch die Katakomben ging.

Auch Co-Trainer verletzt

Auch Lyons Co-Trainer Raffaele Longo soll verletzt worden sein. Der Bus soll kurz vor Ankunft am Stadion mit Steinen beworfen worden sein.

Einige Stunden zuvor hatte AS Monaco die Tabellenführung verloren. Der Club des Vorarlberger Trainers Adi Hütter kassierte eine 0:2-Niederlage in Lille und rutschte damit an die dritte Stelle ab. Auf den neuen Spitzenreiter Nizza, am Freitag 1:0-Sieger bei Clermont, fehlen den Monegassen zwei Punkte, auf den Zweiten Paris Saint-Germain ein Zähler. PSG gewann am Sonntag in Brest 3:2, Topstar Kylian Mbappe traf zweimal (28., 94./Elfmeter-Nachschuss).

Beschimpfungen im Vorfeld

Nach seinem zweiten Tor provozierte der Franzose die gegnerischen Fans mit Handgesten und sah dafür die Gelbe Karte. Zuvor hatten ihn Beschimpfungen - offenbar homophober Art - gegen sich und die Teamkollegen gestört. "Manche haben wirklich noch nie einen Fuß auf ein Spielfeld gesetzt, egal auf welchem ​​Niveau", schimpfte Mbappé bei X (vormals Twitter). Trainer Luis Enrique war von der Aktion seines Stürmers nicht so angetan. "Ich mag so etwas nicht. Es ist besser, den Moment zu genießen. Man muss versuchen, positive Energie daraus zu ziehen", sagte der Spanier.