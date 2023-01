Auto rast in Gastgarten: Spaziergänger entgehen nur knapp Katastrophe

Ein Mann ist mit seinem PKW in den Gastgarten eines Restaurants geknallt. Wie durch ein Wunder befanden sich kaum Gäste im Lokal, die Spaziergänger hatten aber irrsinniges Glück.

Nach Angaben der Polizei von Sierra Madre ereignete sich der Unfall am Mittwoch um 17.45 Uhr vor dem Restaurant "The Only Place in Town" am 110 West Sierra Madre Boulevard. Das Auto war auf der Auburn Avenue in Richtung Süden unterwegs, als der Fahrer in den Innenhof des Restaurants crashte, die das.

Auf dem Video ist zu sehen, wie das Auto in den Innenhof kracht und dabei fast zwei Passanten trifft.

Ein Mitfahrer im Auto wurde ins Krankenhaus gebracht, aber es wurden keine größeren Verletzungen gemeldet.