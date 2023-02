Bryan Cranston kehrt als Walter White auf die Bildschirme zurück

Der 66-jährige Schauspieler spielte in der Serie Breaking Bad einen Chemielehrer, der zum Drogenboss wird, nachdem bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde.

Die US-Serie, die ab 2008 ausgestrahlt wurde, war ein großer Erfolg bei den Zuschauern. Aktuell läuft die zweite Staffel von "Your Honour" mit Cranston an. Die Rolle des Walter White aus Breaking Bad lässt Cranston aber nicht los. Bereits beim Spin-Off Better Call Saul hatte Cranston zwei Gastauftritte. Jetzt haben die Fans die Gelegenheit, ihn in einem speziellen Super-Bowl-Werbespot als ihren Lieblings-Crystal-Meth-kochenden Chemielehrer wiederzusehen.

Zusammen mit seinem Co-Star Aaron Paul werden sie eine Szene aus der von den Fans geliebten Folge "4 Days Out" nachstellen, und im Internet kursieren bereits erste Teaser für den Spot. Gegenüber Digital Spy sagte er: "Ich bin als Walter White in der Serie Better Call Saul zurückgekehrt, weil es passend war, und ich dachte, es würde Spaß machen, zurückzugehen und all die Leute zu sehen und diese Schuhe und diese Brille und die kahle Mütze wieder zu tragen."

"Ich dachte: 'Ja, das mache ich'. Und jetzt haben wir einen Super-Bowl-Werbespot für PopCorners, und es hat so viel Spaß gemacht", fuhr er fort und erklärte, wie sehr er es liebte, eine weniger ernste Version der Figur zu spielen. "Anstelle von Crystal Meth backen wir diese PopCorners im Wohnmobil, und wissen Sie - es ist ein sehr leckerer Snack", scherzte er.