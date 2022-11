Bei WM-Titel Englands: Model will 24 Stunden nackt streamen

Amber Paige hat versprochen, 24 Stunden lang nackt zu streamen, wenn England zum ersten Mal seit 1966 die Fußballweltmeisterschaft gewinnt

Amber Paige verspricht, 24 Stunden lang nackt zu streamen, wenn die Three Lions den WM-Pokal zurück nach England bringen. Bisher gelang den Engländern 1966 der einzige Weltmeistertitel der Geschichte. Im Gespräch mit dem Daily Star sagte die 22-Jährige: "Ich möchte einen 24-Stunden-Livestream machen und ich möchte wirklich, dass sie gewinnen, aber ich habe Angst, dass sie es tatsächlich schaffen werden."

© Amber Paige

"Aber nach der letzten Leistung gegen die USA glaube ich nicht, dass ich den Stream machen werde, um ehrlich zu sein. Für den Fall, dass sie doch die WM gewinnen, wollte ich etwas Außergewöhnliches und Neues machen. Ich streame sowieso, aber ich habe noch nie 24 Stunden lang gestreamt. Ich werde es zum halben Preis anbieten, mich anzurufen, und ich werde eine Reihe von Angeboten machen und währenddessen Spiele spielen. Ich habe mir die Zeiten noch nicht genau angesehen. Ich könnte es direkt nach dem Spiel machen oder am Tag nach dem Finale. Ich werde mich mit den Details befassen, sobald es etwas vielversprechender aussieht", so die ehemalige Krankenschwester.

© Amber Paige

Zudem erklärte die Frau, dass sie während des gesamten Streams über nackt sei. Fans riefen sie immer wieder auf nach Katar zu fahren und dort für Menschenrechte zu demonstrieren. "Meine Botschaft an die Fans während des Turniers lautet also: Kommt zurück und feiert mit mir zu Hause in der Babestation."