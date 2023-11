Mutter muss Tochter sagen, dass ihr Vater ihr Bruder ist

In einem verzwickten Familiengeheimnis sucht eine Mutter verzweifelt nach Rat, wie sie ihrer 30-jährigen Tochter die schockierende Wahrheit beibringen kann: Ihr vermeintlicher Vater ist in Wirklichkeit ihr Bruder.

Die skurrile Geschichte wurde der Kolumne "Dear Therapist" des Magazins "The Atlantic" anvertraut.

Die dramatische Enthüllung wirft einen Blick auf die bewegte Vergangenheit der Familie. Die Mutter, die anonym um Hilfe bat, berichtete der "Daily Mail", dass ihr Ehemann bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hatte. Das Paar, kinderlos zur Heirat, wollte gemeinsam Nachwuchs. Doch eine unumkehrbare Vasektomie des Mannes zwang sie zu einer unkonventionellen Lösung.

In einem bewegenden Brief an die Kolumnistin schildert die Mutter die ungewöhnliche Entscheidung, den eigenen Stiefsohn als Samenspender zu wählen. Ihr Motiv: Das Kind sollte die Gene des Mannes tragen, und sie kannten bereits die Gesundheit, Persönlichkeit und Intelligenz des Stiefsohns.

Nun steht die Mutter vor der Herausforderung, ihrer Tochter die brisante Wahrheit zu beichten – ein Puzzle aus familiären Beziehungen, das selbst für Experten schwer zu entwirren ist. Die Kolumnistin und erfahrene Psychotherapeutin Lori Gottlieb gibt hilfreiche Ratschläge für die sensible Aufklärung. Klarheit und Einfachheit seien entscheidend, rät sie, und betont die Wichtigkeit, die volle Verantwortung für das Verschweigen zu übernehmen.