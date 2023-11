Gamer (21) drehte völlig durch: Polizeieinsatz

Mit eingeschaltetem Ton spielte er, unwissend um das drohende Chaos in seiner Umgebung.

Ein vermeintlicher Notfall sorgte in der Gemeinde Süsel in Deutschland für einen nächtlichen Polizeieinsatz. Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte aufgrund gellenden Geschreis und lauten Geräuschen, die aus einem Haus drangen. Die Bewohner hatten vergeblich an Türen und Fenster geklopft, bevor sie die Polizei riefen. Die Ursache für den Lärm? Ein 21-jähriger Gamer verlor während eines Computerspiels die Kontrolle über seine Emotionen.

Drohendes Chaos

"Ab und zu sind die Emotionen durchgegangen", gestand der junge Mann. Mit eingeschaltetem Ton spielte er, unwissend um das drohende Chaos in seiner Umgebung. Das Headset verhinderte, dass er von den klopfenden Beamten und deren Taschenlampenlicht etwas mitbekam. Selbst als die Polizei bereits erwog, die Feuerwehr zur Türöffnung zu rufen, erschien der Vater rechtzeitig mit einem Schlüssel.



Die Beamten hatten vergeblich versucht, die Aufmerksamkeit des 21-Jährigen zu erregen, während dieser in seine virtuelle Welt vertieft war.