Wien: Impf-Muffel-Bezirke sind Corona-Hotspots

ÖSTERREICH verknüpft erstmals die geheimen Infektionsdaten mit der Impfrate.

Die gute Nachricht vorab: Impfen wirkt. Selbst im Impfmuffel-Bezirk Nr. 1, in Favoriten, wo erst jetzt die Impfrate über 50 Prozent kletterte, ist die Sieben-Tage-Inzidenz binnen einer Woche unter 300 gefallen.



Die schlechte Nachricht: Mit einer Inzidenz von weit über 200 Fällen pro 10.000 EinwohnerInnen in einer Woche liegt der am schlechtesten durchgeimpfte Bezirk Wiens noch immer an der Spitze der Negativ-Hitliste bei den Infektionen.



