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Zu teuer: Kroatien ist halb leer

© Getty Images/iStockphoto
Viele Vermieter kämpfen mit Stornierungen – und senken deshalb Preise
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Mitte Juli startet offiziell die Hauptsaison für Urlaub am Meer – dann gibt es oft nur mehr die teuren Hotels zu horrenden Preisen – der Rest war in den vergangenen Jahren oft ausgebucht. Nicht so heuer in Kroatien, wie ein Video einer Urlauberin jetzt für Aufsehen sorgt. Sie zeigt leere Sonnenliegen in einem Hotel in Kroatien.

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Preise wurden vielen Urlaubern zu hoch

Ein wesentlicher Grund für die Tourismus-Flaute in Österreichs Urlaubs-Destination Nummer 1 dürfte die starke Preisentwicklung der vergangenen Jahre sein. Seit 2015 sind die Kosten für Hotels und Restaurants in Kroatien deutlich gestiegen.

Viele Urlauber vergleichen die Preise mittlerweile direkt mit anderen Mittelmeerzielen – und entscheiden sich stattdessen für Länder wie Spanien, Griechenland oder die Türkei, wo sie oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis sehen.

Vermieter reagieren mit Rabatten

Viele Vermieter berichten von kurzfristigen Stornierungen. Manche Gäste sagen ihren Urlaub sogar wenige Tage vor der Anreise ab, wenn sie anderswo ein günstigeres Angebot finden. Um ihre Unterkünfte doch noch zu füllen, senken zahlreiche Anbieter nun die Preise und setzen auf Last-Minute-Bucher.

Trotz der Berichte über Stornierungen gibt sich die kroatische Tourismusbranche gelassen. Nach offiziellen Zahlen lagen die Gästeankünfte zu Beginn des Juli sogar leicht über dem Vorjahresniveau. Künftig wolle man ohnehin mehr auf Qualität als auf Masse setzen.

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