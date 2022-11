Musk setzt irres Ultimatum: Wer nicht auf Link klickt, wird gefeuert

Neo-Twitter-Chef Elon Musk fordert in einer Mail "Hardcore-Einsatz" von seinen Mitarbeitern und testet diese mit einem fiesen Trick.

Nach seiner Twitter-Übernahme will Elon Musk seine Mitarbeiter nun auf die Probe stellen. Insidern zufolge hat er letzte Woche eine E-Mail verschickt, in der er von den Mitarbeitern vollen Einsatz für die neue Strategie verlangte. Wer diesen nicht bringen will, wird gekündigt.

Wie Musk herausfinden will, wer diesen Einsatz leistet? Am Ende des Mails befindet sich ein Link mit folgenden Worten: "Wenn du dich komplett hinter das neue Twitter stellst, dann klicke hier." Wer den Link bis letzten Donnerstagabend nicht angeklickt hatte, der wurde mit der geltenden Dreimonatsfrist gekündigt.

80 Stunden-Woche für Twitter-Mitarbeiter

In seiner Mail erklärt Musk auch, was "Hardcore-Einsatz" in seinen Augen bedeutet. Die Mitarbeiter müssten mit langen und intensiven Arbeitstagen rechnen. Doch damit nicht genug. Der Twitter-Boss erhöht den Druck weiter, indem er sagt, dass nur "außergewöhnliche Leistungen" gut genug für ihn seien. In einer Ansprache an seine Belegschaft soll er außerdem eine 80-Stunden-Woche angekündigt haben.