23-Jähriger ist mehrfach vorbestraft – Europol jagt jetzt 4. Afghanen

Der grausame Mord an Schülerin Leonie (13) vom vergangenen Samstag in einem Gemeindebau an Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt nimmt immer größere Dimensionen an: Inzwischen zeichnet sich ab, dass die 13-Jährige wohl einer ganzen ­Clique afghanischer Drogendealer in die Hände fiel, von ihnen Ecstasy verabreicht bekam und sexuell missbraucht wurde.



Wer von den jungen Flüchtlingen letztendlich für Leonies Erstickungstod verantwortlich ist, muss noch geklärt werden.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit oe24PLUS