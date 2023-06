Besoffen: Mutter und Sohn attackierten Beamte in Wien

30-Jähriger drohte 53-Jährigem mit dem Tod - Mutter eilte Sohn zu Hilfe - Bei Festnahme eskalierte Situation

Zu wilden Szenen ist es am Mittwochabend am Vorplatz des Floridsdorfer Bahnhofes in Wien gekommen, als sich ein 30-Jähriger und ein 53-Jähriger eine wüste Auseinandersetzung lieferten. Aus heiterem Himmel schaltete sich auch die Mutter des Jüngeren in den Streit ein. Als Polizisten ihren Sohn festnehmen wollten, rastete die 54-Jährige aus und attackierte die Beamten mit einer Krücke. Drei Polizisten wurden verletzt. Ein Alkotest ergab bei beiden einen hohen Promillewert.

Todesdrohungen

Der 30-Jährige bedrohte laut Landespolizeidirektion Wien gegen 19.45 Uhr den 53-Jährigen (beide Österreicher) mit dem Tod. Kurze Zeit später alarmierten Passanten die Polizei. Während die Beamten die Auseinandersetzung zu schlichten versuchten, kam plötzlich die Mutter des Jüngeren hinzu. Die 54-jährige Österreicherin packte den Kontrahenten ihres Sohnes am Hals und bedrohte ihn laut Polizei ebenfalls mit dem Tod.

Schläge & Tritte gegen Festnahme

Als die Beamten den Verdächtigen festnehmen wollten, stellte sich die Österreicherin schützend vor ihren Sohn und versuchte die Polizisten daran zu hindern. Währenddessen beschimpfte der Mann die Polizisten und versuchte einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und wehrte sich mit Schlägen und Tritten gegen die Festnahme. Die Polizisten mussten schließlich Hand- und Fußfesseln anlegen. Nach der Fixierung des 30-Jährigen, attackierte die 54-Jährige die Beamten mit einer Krücke und schlug dabei einem Polizisten auf den Rücken. Auch für sie klickten daraufhin die Handschellen.

Ein Alkotest bei der Frau ergab einen Messwert von zwei Promille, bei ihrem Sohn eine Alkoholisierung von 3,3 Promille. Ein Polizist musste nach dem Einsatz im Spital behandelt werden.