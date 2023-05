Mann (52) attackiert Frauen in Wiener Innenstadt-Bar

Ein Mann (52) attackierte zwei Nachtschwärmerinnen betrunken mit Messer.

Ein 52-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch um 01.00 Uhr zwei Frauen (38, 42) in einer Wiener Innenstadt-Bar mit einem Messer attackiert haben. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung. Sie wurden an den Händen durch Schnitte und Stiche verletzt.

Mann schwer alkoholisiert

Nach Hilfeschreien alarmierte eine Zeugin die Polizei. Die Beamten nahmen den Österreicher daraufhin am Parkring vorläufig fest, nachdem er sein Messer fallen ließ. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Messwert von 1,7 Promille.