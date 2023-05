Immer mehr Junge rauchen wieder

Fast jeder Dritte jüngere Österreicher konsumiert täglich Nikotin.

Wien. Viele glaubten an die große Abkehr von Zigaretten und Co. Seit etwa 20 Jahren sinken die Zahlen der Raucher. Spätestens mit Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie (2019) sollte der Trend verstärkt werden.

Doch eine neue Studie zeigt ausgerechnet am heutigen Welt-Nichtrauchertag, dass die Pandemie das Laster Rauchen wieder verstärkte. Besorgniserregend: Die Jüngeren (15 bis 34 Jahre) sagen, sie rauchen mehr als vor Corona.

Anstieg. Aktuell sind es 18 %, die in Wien in dieser Altersgruppe täglich zur Zigarette greifen, weitere 9 % nutzen E-Zigaretten, 2 % befriedigen ihre Sucht mit Nikotin-Beutel. Insgesamt sind das also 29 % der Jüngeren, die täglich Nikotin zu sich nehmen.

Und: Die Studie deutet darauf hin, dass mit Ende der Pandemie die Anzahl der jungen Raucherinnen in Wien sogar noch weiter gestiegen ist (Umfrage der Gesundheit Österreich).

Jeder Fünfte. Insgesamt, über alle Altersgruppen, ist Österreich noch immer ein extrem verrauchtes Land. Laut Eurostat inhalieren nur in Ungarn mehr Menschen (26 %) als bei uns (21 %) Nikotinrauch. 1,9 Millionen Raucher sind es bei uns!

Laut einer Studie von 2018 sterben täglich 35 Österreicher an den Folgen ihrer Sucht. Pro Jahr sind das knapp 13.000.