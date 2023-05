× Hunderte Fußballfans feiern in Wien türkischen Meister

Erdogan-Tumulte in Wien: Ludwig spricht von 'friedlichen' Feiern Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan konnte sich in der Stichwahl behaupten und sein Amt innehalten. Tausende Austro-Türken, die überwiegend ihn wählten, sorgten am Sonntag für Ausnahmezustand in Wien-Favoriten.