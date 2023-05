× Mann bricht in Bim zusammen: Rettungseinsatz

Am Dienstag um etwa 19.15 Uhr kam es in Wien zu einem medizinischen Notfall in einer Straßenbahn. Ein etwa 50-jähriger Fahrgast erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wurde reanimiert.

Wien. Am Dienstagabend gab es bei der Straßenbahn-Station Dr. Karl Renner Ring zu einem Rettungseinsatz. Ein 50-jähriger Fahrgast brach in einer Straßenbahn plötzlich zusammen. Die Rettung wurde alarmiert. Der Mann erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wurde von den Einsatzkräften reanimiert und ins Spital gebracht. Zu dem Einsatz wurde neben der Rettung, die Polizei und Feuerwehr gerufen, da in einem dringenden Notfall, wie einem Herz-Kreislauf-Stillstand viele Kräfte alarmiert werden. Der aktuelle Zustand des Patienten ist nicht bekannt.