Trauer: Graffitis am Donaukanal schwarz übermalt

Nach dem schrecklichen Terror-Attentat in Wien wurden als Zeichen der Trauer die Graffitis am Donaukanal schwarz übermalt.

Ganz Wien in Trauer: Täglich pilgern unzählige Wiener und Wienerinnen zum Tatort in der Innenstadt, um dort den Opfern zu gedenken. Unzählige Botschaften Kerzen und Blumen erinnern an die schreckliche Tat - und an die Menschen, die deswegen ihr Leben lassen mussten.

© APA

© Joe Klamar / AFP

Am Donaukanal wurden die sonst so bunten Graffitis ebenfalls alle mit schwarzer Farbe übermalt - als Zeichen der Trauer.