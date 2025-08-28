Nach Dusel-Sieg: Bayern holt neuen Stürmer-Star (24)

Deutscher Rekordmeister verstärkt die Offensive.

Für Harry Kane ist am Mittwoch eine beeindruckende Serie zu Ende gegangen. Nach 31 verwandelten Strafstößen in Bewerbsspielen in Serie vergab der Stürmer des FC Bayern wieder einmal vom Punkt. Das war ihm zuletzt bei der WM 2022 in Englands Viertelfinale gegen Frankreich passiert. "Irgendwann musste es einmal passieren. Heute war einer dieser Tage", sagte der 31-Jährige. Matchwinner war er beim 3:2-Sieg in der 1. DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden trotzdem.

Freund: "Das war völlig unnötig"

"Natürlich dürfen wir ein 2:0 nicht so einfach aus der Hand geben, schon gar nicht bei einem Drittligisten. Das macht mir jetzt zwar keine Sorgen, war aber völlig unnötig", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Am Samstag geht es in der Liga beim FC Augsburg weiter. "Wir wollen unbedingt in Augsburg gewinnen, dann ist es ein guter Saisonstart", betonte Freund. Zum Saisonstart hatte es eine 6:0-Gala gegen RB Leipzig gegeben.

24 Tore in 65 Spielen

Nach dem Dusel-Sieg gegen Wiesbaden ließen die Bayern-Bosse keine Zeit verstreichen. Wie "Sky" zuerst berichtete wird Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson (24) die Münchner verstärken. Der Sengal-Teamspieler wird beim FC Chelsea nicht mehr gebraucht und vorerst um 11 Millionen Euro ausgeliehen. Jackson erzielte für die Blues in 65 Spiele 24 Tore.