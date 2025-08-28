Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Deutschland Sport
Nach Dusel-Sieg: Bayern holt neuen Stürmer-Star (24)
© Getty

Deutschland

Nach Dusel-Sieg: Bayern holt neuen Stürmer-Star (24)

28.08.25, 10:50
Teilen

Deutscher Rekordmeister verstärkt die Offensive. 

Für Harry Kane ist am Mittwoch eine beeindruckende Serie zu Ende gegangen. Nach 31 verwandelten Strafstößen in Bewerbsspielen in Serie vergab der Stürmer des FC Bayern wieder einmal vom Punkt. Das war ihm zuletzt bei der WM 2022 in Englands Viertelfinale gegen Frankreich passiert. "Irgendwann musste es einmal passieren. Heute war einer dieser Tage", sagte der 31-Jährige. Matchwinner war er beim 3:2-Sieg in der 1. DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden trotzdem.

Freund: "Das war völlig unnötig"

"Natürlich dürfen wir ein 2:0 nicht so einfach aus der Hand geben, schon gar nicht bei einem Drittligisten. Das macht mir jetzt zwar keine Sorgen, war aber völlig unnötig", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Am Samstag geht es in der Liga beim FC Augsburg weiter. "Wir wollen unbedingt in Augsburg gewinnen, dann ist es ein guter Saisonstart", betonte Freund. Zum Saisonstart hatte es eine 6:0-Gala gegen RB Leipzig gegeben.

24 Tore in 65 Spielen

Nach dem Dusel-Sieg gegen Wiesbaden ließen die Bayern-Bosse keine Zeit verstreichen. Wie "Sky" zuerst berichtete wird Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson (24) die Münchner verstärken. Der Sengal-Teamspieler wird beim FC Chelsea nicht mehr gebraucht und vorerst um 11 Millionen Euro ausgeliehen. Jackson erzielte für die Blues in 65 Spiele 24 Tore.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden