Shitstorm! Macron am Jetski statt bei Waldbränden

Frankreich kämpft gegen schwere Waldbrände. Mitten in der Krise sorgen Urlaubsfotos von Präsident Emmanuel Macron auf einem Jetski für scharfe Kritik der Opposition.

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Frankreich steckt mitten in einer schweren Feuer-Krise, bei der in mehreren Regionen die Wälder brennen. Allein im Juli mussten bei den verheerenden Bränden in der Gironde rund 220.000 Menschen evakuiert werden. Während die Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen, gönnt sich Präsident Emmanuel Macron auf dem Mittelmeer eine Abkühlung auf dem Jetski.

Fotos sorgen für scharfe Kritik

Das Bild entstammt einer Reportage der französischen Wochenzeitung "Paris Match". Macron verbringt seine Ferien in der Präsidentenresidenz Fort de Brégançon an der Mittelmeerküste. Bei politischen Gegnern löst das Foto Empörung aus. Grünen-Chefin Marine Tondelier spricht von einem "apokalyptischen Sommer" und kritisiert, dass sich der Präsident gleichzeitig "einen Werbeartikel über seinen Urlaub in der Wochenzeitung Paris Match" gönne. Noch schärfer geht Sozialisten-Chef Olivier Faure mit Macron ins Gericht: "Während der Hitzewelle, während Frankreich brennt und ein Teil der Franzosen nicht in den Urlaub fahren konnte, vergnügt sich der Präsident in Brégançon beim Jetski", meint er und fügt sarkastisch hinzu: "Das ist wirklich gelungen."

Forderung nach Einsatz bei Feuerwehr

Auch der kommunistische Abgeordnete Pierre Ouzoulias äußert sich gegenüber dem Radiosender Europe 1 kritisch: "Das ist Politik, wie ich sie nicht mag." Er hätte es bevorzugt, wenn Macron "in einem Feuerwehrwagen gesessen hätte, um den Feuerwehrleuten beim Löschen des Brandes zu helfen. Dort hätte er hingehört."

Sport und Arbeit im Urlaub

Der Jetski ist jedoch nicht das einzige Vergnügen des Präsidenten im Urlaub. Laut "Paris Match" geht er auch surfen, joggt und boxt. Gleichzeitig soll er in der Residenz weiterarbeiten, wo ein Büro eingerichtet sei und er den Großteil des Tages telefoniere.

Reaktion aus dem Umfeld Macrons

Aus dem Umfeld des Präsidenten heißt es zur Klarstellung, dass sich Macron nicht bewusst für das Foto in Szene gesetzt habe und der Fotograf keine Genehmigung hatte: "Seit neun Jahren tauchen jedes Jahr heimlich aufgenommene Fotos des Präsidenten auf."