Bayern schnappt sich Frankfurt-Shootingstar

Große Aufregung auf dem Transfermarkt: Nur drei Tage nach dem bitteren Aus im WM-Sechzehntelfinale ist der deutsche Nationalspieler Nathaniel Brown für den Medizincheck in München gelandet.

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Der Wechsel von DFB-Shootingstar Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern steht kurz vor dem Abschluss. Der 23-jährige Linksverteidiger traf am Donnerstagmorgen in München ein, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der Neuzugang wurde um 8:34 Uhr vor der Klinik Barmherzige Brüder im Stadtteil Nymphenburg gesichtet, wo er von Team-Manager Sonny Scherer in einem schwarzen Audi-SUV direkt in die Tiefgarage gefahren wurde. Gemeinsam mit Scherer und einem Kameramann ging es im Anschluss zu den Untersuchungsräumen.

Checks in der Klinik

In der Klinik findet der erste Teil der sportmedizinischen Untersuchung statt. In der Abteilung von Bayern-Internist Prof. Dr. Roland Schmidt wird der Spieler auf Herz und Nieren überprüft, wobei unter anderem ein Lungenfunktions-Test auf dem Programm steht. Im Anschluss folgt die orthopädische Untersuchung an der Säbener Straße in der Praxis der Bayern-Teamärzte Prof. Dr. Peter Ueblacker und Dr. Jochen Hahne. Nach erfolgreichem Bestehen der Tests soll Brown einen Vertrag bis 2031 auf der Geschäftsstelle des deutschen Rekordmeisters unterzeichnen.

Millionen für den Abwehrstar

© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Für den deutschen Nationalspieler, der für Eintracht Frankfurt insgesamt 75 Pflichtspiele absolvierte, geht mit dem Transfer ein Traum in Erfüllung. Die beiden Klubs einigten sich auf eine feste Ablösesumme von 50 Millionen Euro, zu der noch einmal 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen können. Die Verhandlungen wurden von Bayern-Sportvorstand Max Eberl und dem Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche geführt. Von der Ablösesumme profitiert auch Browns Ausbildungsverein, der 1. FC Nürnberg, für den er 43 Profi-Einsätze absolvierte. Die Nürnberger erhalten bis zu 12,5 Prozent der Summe, was rund 6,25 Millionen Euro entspricht.

Planänderung nach WM-Aus

Der Ablauf des Medizinchecks musste kurzfristig angepasst werden. Ursprünglich war die Untersuchung für Dienstag und Mittwoch in den USA geplant gewesen. Der 1,76 Meter große Deutsch-Amerikaner sollte dort direkt im DFB-Quartier in Winston-Salem von Bayern-Doc Jochen Hahne untersucht werden, der parallel auch als Arzt für die Nationalmannschaft tätig ist. Nach dem WM-Debakel am Montag, bei dem Deutschland im Sechzehntelfinale mit 4:5 nach Elfmeterschießen gegen Paraguay ausschied, reiste das Team ab. Dadurch kam es zur Planänderung mit der Untersuchung in München am Donnerstag.