Cooling Center in Wien öffnet früher als geplant

Menschen in Wien, die unter der Hitze leiden, können sich seit vergangenem Freitag in einem Cooling Center vom Wiener Roten Kreuz abkühlen.

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Der klimatisierte Raum im Einkaufszentrum "Huma Eleven" in Wien-Simmering öffnete aufgrund der Hitzewelle bereits früher als geplant, hieß es bei einem Pressetermin am Donnerstag. Das Angebot steht allen offen und ist kostenlos, es stehen Sitz- und Liegeplätze sowie Wasser zur Verfügung. 320 Menschen nutzten den kühlen Raum bereits.

Besonders für ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen seien hohe Temperaturen belastend, betonte Lukas Infanger, stellvertretender Chefarzt des Wiener Roten Kreuzes. Sie hätten ein erhöhtes Risiko, Schäden davonzutragen, wenn sie der Hitze länger ausgesetzt sind. Er empfahl, zwei bis drei Stunden in klimatisierten Räumen zu verbringen, um den Körper bei Hitzestress zu entlasten. Wichtig sei zudem, ausreichend zu trinken.

"Soziale Wärme in gekühlten Räumen"

In den Cooling Centern stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes beratend zur Seite, ergänzte Georg Geczek, Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes. Er rief dazu auf, auch die Familie mitzubringen: Das Konzept sei "soziale Wärme in gekühlten Räumen". Die Zahlen würden die Relevanz des Angebots unterstreichen: Im Vorjahr zählte das Wiener Rote Kreuz 3.800 Besucherinnen und Besucher, 2.700 davon im "Huma Eleven".

"Das Einkaufszentrum ist an heißen Tagen ohnehin schon beliebt", sagte Sabine Dreschkay, Center-Managerin von "Huma Eleven". Heutzutage seien Shopping Center nicht nur ein Einkaufsort, sondern auch ein Treffpunkt. "Da gehören Angebote mit gesellschaftlicher Relevanz dazu". Ziel in der Mall sei ein angenehmes Raumklima, das etwa sechs bis acht Grad unter der Außentemperatur liege. Der Strom dafür komme zu hundert Prozent aus erneuerbaren Quellen.

Zweiter Standort ab Mitte Juli

Die Cooling Center vom Roten Kreuz gibt es bereits seit 2018, heuer an zwei Standorten. Neben jenem in Wien-Simmering öffnet am 13. Juli ein weiteres im Shopping Center Nord in Wien-Floridsdorf. Besucherinnen und Besucher können hier etwa lesen oder sich ausruhen, auch eigene Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden. Haustiere sind ebenfalls willkommen, sofern sie andere nicht stören.

Cooling Center im Huma Eleven: 26. Juni bis 29. August 2026, Landwehrstraße 6, 1110 Wien, Montag - Samstag: 12.00-18.00 Uhr