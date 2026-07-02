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Evakuierung droht

Kroatien in Flammen! Heftiger Waldbrand nach Blitzeinschlag auf Ferieninsel

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Schwere Brandkatastrophe im beliebten Urlaubsland der Österreicher: Auf der kroatischen Insel Čiovo ist am Dienstag ein großer Waldbrand ausgebrochen.
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Nachdem erst am Dienstag ein anderer Waldbrand, der bereits am Sonntagnacht auf der Insel Vis gewütet hatte, unter Kontrolle gebracht werden konnte, fordert die nächste Brandkatastrophe die Einsatzkräfte an der Adria. Auf der nahegelegenen Insel Čiovo zwischen Trogir und Split spielen sich dramatische Szenen ab. Blitzeinschläge haben am Dienstag ein Feuer entfacht, das sich durch die stürmischen Bora-Winde rasend schnell ausbreitet. Besonders betroffen ist das Gebiet rund um die Ortschaften Žedno und Okrug. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, Videos im Netz zeigen aber riesige Rauchsäulen.

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Kurzer Regen bringt keine Rettung

Die lokalen Einsatzkräfte hofften auf die Hilfe von oben, als am Dienstag gegen 19 Uhr stärkerer Regen über weiten Teilen der Insel einsetzte. Das Aufatmen war jedoch nur von kurzer Dauer. Der Niederschlag ließ schnell wieder nach, woraufhin die Glutnester durch den anhaltenden Wind von Neuem entflammten.

Evakuierung von Touristen droht

Wegen der akuten Gefährdung von Anrainern und Urlaubern wird derzeit die Evakuierung eines Teils des Dorfes Okrug Gornji vorbereitet. Zahlreiche Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen, wobei der stürmische Wind die Löscharbeiten massiv behindert. Offizielle Angaben darüber, wie viele Menschen bereits in Sicherheit gebracht wurden oder ob Wohngebäude direkt brennen, liegen noch nicht vor.

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