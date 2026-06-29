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"Carmen"-Premiere

Vorhang auf für den Wiener Opernsommer

Open-Air-Opernaufführung mit großem Publikum vor einem festlich beleuchteten Gebäude.
© (c) Wiener Opernsommer
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Der Wiener Opernsommer startet in seine dritte Runde. Am Mittwoch verwandelt sich der Heumarkt wieder in eine riesige Open-Air-Bühne. Heuer steht mit Georges Bizets "Carmen" erneut ein echter Klassiker auf dem Programm. Nach den Erfolgen von "Don Giovanni" und "La Traviata" in den Vorjahren wartet auf das Publikum an insgesamt 12 Abenden ein musikalisches Spektakel unter freiem Himmel.

Das weltberühmte Stück erzählt die tragische Liebesgeschichte rund um die freiheitsliebende Carmen und den Soldaten Don José. Das Wiener KammerOrchester und der Philharmonia Chor Wien bringen das Werk in seiner originalen Fassung auf die Bühne. Eine besondere Rolle übernimmt Georges Bizet selbst: Als Erzähler begleitet er das Publikum durch die Handlung und eröffnet neue Einblicke in sein berühmtestes Werk.

Oper für die nächste Generation

Schon am Montag, dem 29. Juni, startet der 3. Wiener Opernsommer mit einer ganz besonderen Generalprobe: Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich erleben Georges Bizets "Carmen" noch vor der offiziellen Premiere. Die Aufführung bildet den Höhepunkt des Schulprojekts des Wiener Opernsommers, das bereits zum dritten Mal junge Menschen für die Oper begeistert.

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Es ist soweit: Der 3. Wiener Opernsommer startet! © (c) Wiener Opernsommer

Wer bei der großen Eröffnung am Mittwoch live dabei sein will, muss sich ordentlich beeilen. Die Premiere ist bereits so gut wie ausverkauft. Für Kurzentschlossene gibt es aktuell nur noch wenige Restkarten. Auch für die restlichen Termine bis zum 18. Juli werden die begehrten Plätze in der Arena im dritten Bezirk bereits knapp.

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