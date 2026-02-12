Linzer Volkshäuser: 2026 kommt stadtweite Online-Buchung

Fast 205.000 Besuche im Jahr 2025 belegen gesellschaftlichen Stellenwert.

Linz. Die Linzer Volkshäuser zählen zu den meistgenutzten Angeboten der Stadt. Im Jahr 2025 verzeichneten die 13 Einrichtungen mehr als 5.800 Veranstaltungen mit fast 205.000 Besucher*innen. Damit war statistisch gesehen nahezu jede Linzerin und jeder Linzer zumindest einmal zu Gast in einem Volkshaus. Neben Kursen, Vereinsabenden und Geburtstagsfeiern zählen auch Gottesdienste, Seminare, Bälle, Sportveranstaltungen wie Yoga oder Gymnastik sowie Hochzeiten zum breiten Nutzungsspektrum.

„Volkshäuser sind die leistbaren Veranstaltungsorte im Stadtteil – vom Vereinsabend bis zur großen Feier. Darum verbessern wir Service und Ausstattung: mit moderner Technik, stabilem WLAN und einer einfachen Online-Buchung. Das macht Planung schneller, Abläufe einfacher und bringt spürbar mehr Nutzen für alle, die unsere Volkshäuser buchen”, sagt Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ).Preisbeispiel: Ein großer Saal kann für eine Geburtstagsfeier (bis 5 Std.) um 39,80 Euro gebucht werden. Tipp: Das Foyer im Volkshaus Dornach ist sehr groß und kann um 19 Euro zum Beispiel für eine Kleidertausch-Party gemietet werden.