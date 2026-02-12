Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Linzer Volkshäuser: 2026 kommt stadtweite Online-Buchung
© Stadt Linz

205.000 Besucher

Linzer Volkshäuser: 2026 kommt stadtweite Online-Buchung

12.02.26, 10:51
Teilen

Fast 205.000 Besuche im Jahr 2025 belegen gesellschaftlichen Stellenwert. 

Linz. Die Linzer Volkshäuser zählen zu den meistgenutzten Angeboten der Stadt. Im Jahr 2025 verzeichneten die 13 Einrichtungen mehr als 5.800 Veranstaltungen mit fast 205.000 Besucher*innen. Damit war statistisch gesehen nahezu jede Linzerin und jeder Linzer zumindest einmal zu Gast in einem Volkshaus. Neben Kursen, Vereinsabenden und Geburtstagsfeiern zählen auch Gottesdienste, Seminare, Bälle, Sportveranstaltungen wie Yoga oder Gymnastik sowie Hochzeiten zum breiten Nutzungsspektrum.

„Volkshäuser sind die leistbaren Veranstaltungsorte im Stadtteil – vom Vereinsabend bis zur großen Feier. Darum verbessern wir Service und Ausstattung: mit moderner Technik, stabilem WLAN und einer einfachen Online-Buchung. Das macht Planung schneller, Abläufe einfacher und bringt spürbar mehr Nutzen für alle, die unsere Volkshäuser buchen”, sagt Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ).Preisbeispiel: Ein großer Saal kann für eine Geburtstagsfeier (bis 5 Std.) um 39,80 Euro gebucht werden. Tipp: Das Foyer im Volkshaus Dornach ist sehr groß und kann um 19 Euro zum Beispiel für eine Kleidertausch-Party gemietet werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen