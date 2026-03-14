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© billa

Überraschung

Comeback-Knaller: Robert Kratky zurück im TV!

14.03.26, 19:06
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Ö3-Star Robert Kratky ist zurück. Am Samstagabend tritt er zur besten Sendezeit im Fernsehen auf. Was dahinter steckt.  

Es ist die Überraschung auf den heimischen Fernsehschirmen: Am Samstagabend feiert Ö3-Wecker-Legende Robert Kratky ein Comeback im TV! Und zwar im Werbeblock: Kratky ist das neue Testimonial von Billa. Das enthüllte das Unternehmen am Samstag auf seiner Website billa.at.

Comeback-Knaller: Robert Kratky zurück im TV!
© billa

Billa landet Werbe-Coup

„Vertraute Stimme, neue Mission“, mit diesen Worten kündigt Billa den Werbe-Coup an.

„Die Gerüchte sind wahr: der Mann mit der unverwechselbaren Stimme Robert Kratky ist zurück auf der Bildfläche und wird für jede Menge Abwechslung sorgen, denn vor Abenteuern hat er sich noch nie gescheut.“ Am Samstagabend wird der Billa-Spot erstmals in der Prime Time im TV zu sehen sein.

Jetzt ist klar, was hinter Krakty-Posting steckt

Bereits vor einigen Tagen hatte ein Posting von Robert Kratky aus dem Studio für viel Aufsehen bei seinen Fans gesorgt. Jetzt ist klar: Hinter den Aufnahmen steckt der aktuelle Billa-Spot!

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