Andreas Gabalier: Große Ankündigung beim Wandern im kessem Bubi-Look

Der Sänger grüßt seine Fans zum ersten Advent bei Wanderung.

Besinnliche Grüße von einem, der normalerweise gerne Gas gibt - zumindest auf der Bühne. Andreas Gabalier hat den ersten Advent mit einer Wanderung gefeiert und lässt seine Fans teilhaben.

Wenig gestylt

Der Sänger, der vor kurzem 40 Jahre alt geworden ist, gibt sich auf dem Posting nachdenklich: Verträumt schaut er in die Kamera und wünscht einen "friedlichen 1. Advent". Der sonst so durchgestylte "Volks Rock'n'Roller" trägt dabei Freizeitgewand und seine Haare sind auch nicht geschleckt wie immer. So wirkt er richtig jugendlich.





Pläne schmieden

Gabalier tankt seine Energie gerne in der Natur auf. Er ist oft wandern und nimmt virtuell seine Fans mit. Gut möglich, dass er die Zeit auch zum Nachdenken nützt. Und um Pläne zu schmieden. Denn im Sommer 2025 geht es wieder los mit einer großen Tour, wie er auf Insta in mehreren Slides ankündigt!