Gassers Medaillentraum ist geplatzt

Nichts wird aus der dritten Olympia-Medaille (nach Gold 2018 und 2022) für Snowboard-Queen Anna Gasser.

Unsere Doppel-Olympiasiegerin patzte Montagabend im Big-Air-Finale in Livigno: Beim ersten Run stürzte die 34-jährige Kärntnerin, beim zweiten versemmelte sie die Landung. Damit lag Gasser nach zwei Versuchen nur auf Zwischenrang 12 - die Medaillenchance war dahin.

Olympia-Debütantin Hanna Karrer (18) war nach zwei Versuchen weit hinter den Medaillenrängen.

Für Gasser bleibt noch eine Hoffnung auf ein versöhnliches Olympia-Ende: Ab Montag startet sie in die Slopestyle-Quali. Das Finale steigt am Dienstag (17.2.)

++ Mehr in Kürze ++