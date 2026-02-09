Gassers Medaillentraum ist geplatzt

Nichts wird aus der dritten Olympia-Medaille (nach Gold 2018 und 2022) für Snowboard-Queen Anna Gasser.
Unsere Doppel-Olympiasiegerin patzte Montagabend im Big-Air-Finale in Livigno: Beim ersten Run stürzte die 34-jährige Kärntnerin, beim zweiten versemmelte sie die Landung. Damit lag Gasser nach zwei Versuchen nur auf Zwischenrang 12 - die Medaillenchance war dahin.
Olympia-Debütantin Hanna Karrer (18) war nach zwei Versuchen weit hinter den Medaillenrängen.
Für Gasser bleibt noch eine Hoffnung auf ein versöhnliches Olympia-Ende: Ab Montag startet sie in die Slopestyle-Quali. Das Finale steigt am Dienstag (17.2.)
++ Mehr in Kürze ++