Tennis-Rüpel Köllerer mit Ansage bei Stars im Ring: "Werde IHN vermöbeln!"

Bei "Stars im Ring" ist ein neuer Herausforderer dabei!

Die Boxshow "Stars im Ring" sorgt auch im zweiten Jahr für Wirbel.

Hauptkampf

Wie jetzt bekannt wurde, wird Tennis-Rüpel Daniel Köllerer (Spitzname in der Tenniswelt aufgrund seines Temperaments "Crazy Dan") den Hauptkampf boxen!

ER ist Gegner

Und er macht seinem Kontrahenten gleich eine saftige Ansage: "Dich werd ich ordentlich vermöbeln!" Doch wer ist der arme Kerl, der gegen Köllerer antritt? Es ist Michi, bekannt aus dem Trash-Format "Geschäft mit der Liebe", das nach Sexismus- und Ausbeutungs-Vorwürfen abgesetzt wurde.

Verdient?

Nun meint der eine oder andere Fan dass Michi, der mit Sprüchen aus der untersten Schublade in Erinnerung blieb, einen Gegner wie Köllerer wohl verdient habe...

Wann findet der Kampf statt?

"Stars im Ring" ist am 25.4.2026 im BSFZ Südstadt zu sehen!