Deutschland hat den U21-EM-Titel verpasst - einige Fans geben dem FC Bayern die Schuld.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Titel knapp verpasst: Mit 2:3 nach Verlängerung verlor das Team von Trainer Antonio Di Salvo am Samstagabend das EM-Finale gegen England. Bitter: Gleich mehrfach scheiterte Deutschland am Aluminium – Pech, das sich am Ende als mitentscheidend herausstellte.

Überschattet wurde der Finaleinzug von Transfergerüchten rund um Nick Woltemade (23). Der Stürmer des VfB Stuttgart, Toptorjäger und herausragender Spieler des Turniers, steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Bayern. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich Spieler und Rekordmeister bereits einig sein – trotz laufenden Vertrags bis 2027. Die Klubs müssen sich jetzt auf eine Ablöse verständigen. Der VfB hatte zuletzt betont, fest mit Woltemade für die kommende Saison zu planen.

Gerüchteküche brodelt

Der Zeitpunkt der Gerüchte sorgte für Unruhe – nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch unter den Fans. Im Forum von transfermarkt.de, insbesondere im Stuttgarter Bereich, kochen die Emotionen hoch. Viele User sehen im Transfer-Wirbel um Woltemade eine Mitursache für die Finalniederlage – auch wenn das Spekulation bleibt. Die Diskussionen sind heftig, die Schuldzuweisungen teils deutlich – auch weil das Forum anonymen Unmut erlaubt.

Fakt ist: Sportlich hat sich Woltemade auf großer Bühne empfohlen, was ihn zum heißesten Personalthema des Sommers macht. Die EM selbst bleibt für Deutschland dennoch ein Turnier mit bitterem Ende – und einem Nachspiel, das gerade erst beginnt.