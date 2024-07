Jetzt fix: Österreich kauft "Hercules"-Ersatz

Österreich kauft vier Transportflugzeuge.

Der Ankauf der C-390 des brasilianischen Herstellers Embraer als Nachfolge für die in die Jahre gekommene C-130 "Hercules" ist nun in trockenen Tüchern. Die Niederlande haben den Vertrag mit dem Flugzeughersteller für neun Stück des Transportfliegers in Großbritannien unterschrieben. Mit der entsprechenden Unterschrift erhält das Österreichische Bundesheer vier Stück für seine Luftstreitkräfte in Kooperation mit den Niederlanden, heißt es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums.

„Heute ist ein erfreulicher Tag für das Österreichische Bundesheer und seine Luftstreitkräfte. Die heutige Vertragsunterzeichnung und damit der nun fixierte Kauf der vier Stück der neuen Transportflieger ist ein Meilenstein für das österreichische Verteidigungsministerium", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Mit dieser Beschaffung werden unsere Luftstreitkräfte in Zukunft nicht nur am neuesten Stand der Technik sein, sondern können ihren Auftrag für militärische und humanitäre Operationen wieder im vollen Umfang erfüllen. Ich freue mich, dass ab 2028 die ersten zwei Stück in Österreich landen werden“

Kooperationen bei Schulungen und Wartung

Mit den Niederlanden habe man einen "verlässlichen Partner" gefunden, so Tanner. "Neben der kostengünstigeren Beschaffung der neuen Transportflieger haben wir auch den Vorteil, dass wir unsere Piloten und Techniker künftig gemeinsam schulen und im Bereich der Wartung zusammenarbeiten können."

Die Flieger können für Transporte von Lasten bis zu 26.000 Kilogramm oder Fahrzeugtransporte bis zu einer Größe eines Pandur Evolution mit aufgebauter Waffenstation, 80 Passagieren, 60 Fallschirmspringern und auch medizinische Evakuierungseinsätzen (MEDEVAC) eingesetzt werden.

Neben den Niederlanden und Österreich wird dieser Flugzeugtyp auch von Portugal, Ungarn und Tschechien als Lufttransportsystem eingesetzt bzw. befindet sich in der Beschaffung. Somit bestehe auch hier die Möglichkeit für Kooperationen bei der Ausbildung und Wartung.

Die ersten zwei Stück des Transportfliegers sollen bereits ab 2028 in Österreich landen. Die Auslieferung soll bis 2030 abgeschlossen sein.