Nächster ORF-Manager klagt ORF wegen Compliance-Bericht

Das gab es noch nie! ORFIII-Geschäftsführer Peter Schöber hat eine einstweilige Verfügung (!) gegen Offenlegung seines Compliance-Berichts beantragt und klagt jetzt das eigene Unternehmen!

Am Mittwoch platzte die nächste Bombe im ORF - und wieder geht es um einen Compliance-Bericht. oe24 liegt ein brisantes E-Mail vor, das die neue ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher an die Stiftungratschefs Heinz Lederer und Gregor Schütze geschickt hat. Inhalt des Schreibens: ORFIII-Geschäftsführer Peter Schöber will die Offenlegung des ihn betreffenden Compliance-Berichts gegenüber dem Stiftungsrat mittels Klage sowie eines Antrags auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung (EV)“ verhindern. Der Vorgang ist einmalig: Ein führender ORF-Manager klagt das eigene (!) Unternehmen, um die Veröffentlichung eines Berichts über sein Fehlverhalten gegenüber dem obersten ORF-Kontrollgremium zu verhindern.

Mobbing, politische Einflussnahme: Schwere Vorwürfe gegen Schöber

Hintergrund: Rund 50 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sagten im Zuge einer internen Compliance-Untersuchung gegen Schöber aus, warfen ihm Mobbing, toxisches Führungsverhalten und politische Einflussnahme vor. Für Schöber gilt die Unschuldsvermutung. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe ist der ORFIII-Geschäftsführer weiterhin im Amt - und zählt mit einem Jahresgehalt von 311.000 Euro zu den Top-5-Verdienern im ORF!

Wenn Gericht EV erlässt, muss Thurnher Bericht geheim halten

Thurnher schreibt in ihrem Mail über die Schöber-Klage weiter: „Für die Stellungnahme zur EV besteht eine Frist von zwei Tagen. Wir werden im Sinne der vom Stiftungsrat beschlossenen Einsichtnahme sowie des vereinbarten Prozedere fristgerecht reagieren. Sofern keine EV erlassen wird, ergibt sich daraus vorerst keine Änderung der bisherigen Vorgehensweise. Würde die EV jedoch erlassen werden, besteht die Möglichkeit, dass mir bis zur Klärung im ordentlichen Verfahren untersagt würde, den genannten Bericht dem Stiftungsrat zugänglich zu machen oder offen zu legen.“

Schöber-Bericht nach Klage noch brisanter

Die Klage Schöbers dürfte jedenfalls voll nach hinten losgehen: Der ORFIII-Geschäftsführer hat seinen Bericht damit nun noch brisanter gemacht. ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler kündigt gegenüber oe24 bereits an, dass er sich den Schöber-Bericht gleich Donnerstagfrüh um 8.30 Uhr ansehen wird - also bevor die Frist der einstweiligen Verfügung endet ...