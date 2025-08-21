Nach Ö3-Aus: Pinkelpanne bei Moderator Robert Kratky

Nach seinem Rückzug aus dem Radiogeschäft zeigt sich Robert Kratky auf Instagram aktiv und macht sich über ein Hoppala lustig.
Der Abschied vom „Ö3 Wecker“ kam früher als gedacht: Nach mehr als zwei Jahrzehnten legte Robert Kratky (52) das Mikrofon nieder – gesundheitliche Probleme und eine Welle von Anfeindungen hatten ihn zum Rückzug bewogen. Doch wer dachte, der beliebte Moderator ziehe sich nun völlig zurück, irrt gewaltig: Auf Instagram zeigt sich Kratky weiterhin höchst aktiv – und beweist, dass er seinen Humor nicht verloren hat.
In einer neuen Story nimmt er seine Follower mit in eine kleine, aber „weltbewegende“ Alltagsposse. „Mindestens ebenso weltbewegend wie mein Rückzug aus dem Radiogeschäft“, schreibt Kratky und enthüllt dann den „Skandal“: Familienkatze Gypsy habe – ungeniert und direkt neben ihm – in einen Blumentopf gepinkelt. Dazu präsentiert er die „Täterin“ und das „Opfer“ gleich im Bild.
Katze Gypsy als Übeltäterin
Kratky liefert den Boulevardmedien auch gleich die passenden Schlagzeilen zu seiner Katzenstory. Von „Pinkelattacke auf Ex-Radiostar“ bis hin zu „Ehemaliger C-Promi Opfer von Vandalismus“ – der Moderator nimmt sich selbst und die sensationsgetriebene Berichterstattung augenzwinkernd aufs Korn.
Kratkys witzige Titelvorschläge für Boulevardmedien.
Damit zeigt der Ex-„Wecker“-Star, dass er auch ohne tägliches Radiomikrofon eine große Bühne hat – und dass seine Community ihm treu bleibt.