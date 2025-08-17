Kratky-Aus wegen Hass-Kommentaren?

Auch Bundespräsident Van der Bellen meldete sich zum Abschied.

Robert Kratky (52) hatte schon vor einiger Zeit erklärt, dass seine Zeit beim Ö3-Wecker nicht für immer dauern werde.

Trotzdem traf die Nachricht von seinem Aus viele Fans und Wegbegleiter sehr überraschend. Ein Wecker ohne Kratky, wie soll das werden? Doch die Gründe für das Aus bei der beliebten Morgen-Show sind vernünftig.

Fokus auf Körper und die Psyche

Kratky schrieb auf Instagram: „Auf ärztliches Anraten früher als geplant, ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück. Und werde in den nächsten Monaten meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt“. Bei Ö3 stand Kratky zuletzt vermehrt unter Druck, auch weil der ORF sein Jahresgehalt (473.000 Euro brutto) offenlegen musste. Dies führte online zu vielen Hasskommentaren, die seinen Abgang, laut Insidern, beschleunigten. Ö3-Chef Michael Pauser berichtete gegenüber dem Kurier in einem Interview: "Es gab viel Feedback von Hörerinnern und Hören via Facebook. Das ist aber etwas anderes, als wenn man mitten in der Nacht achtmal hintereinander im Abstand von drei Minuten extreme Tiraden gesendet bekommt. Das war in Roberts Fall sehr massiv."

Nun schlägt Kratky eine Welle der Sympathie entgegen: Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wünschte dem Ex-Ö3-Star „Alles Gute“. Am Sonntag meldete sich Kratky zu Wort. Er bedankte sich rührend bei allen netten Kommentaren, die ihn erreicht haben, will sie alle lesen. Dazu filmte er eine Story seiner Katze, die sich putzt und chillt.