ORF-Paukenschlag: Kommt Kratky schon bald zurück?

Robert Kratky hat den „Ö3 Wecker“ verlassen – doch ein endgültiger Abschied vom ORF ist das nicht. Senderchef Michael Pauser spricht über mögliche Pläne.

© YouTube

Es war ein Paukenschlag: Robert Kratky (52) verabschiedete sich vom „Ö3 Wecker“. Als Grund nannte er gesundheitliche Probleme. Auch massive Anfeindungen nach der Veröffentlichung seiner ORF-Gage hatten ihn zusätzlich belastet.

Senderchef stellt Klartext

Im „Kurier“ erklärte Ö3-Senderchef Michael Pauser, eine Rückkehr Kratkys sei „überhaupt nicht ausgeschlossen“. Er betonte: „Wenn der Zeitpunkt kommt, an dem es Robert wieder besser geht, stehen ihm die Türen offen und man wird dann über neue Ideen reden – aber man wird nicht mehr über den ‚Ö3 Wecker‘ reden.“

Keine Rückkehr zum Wecker

Damit ist klar: Ein Comeback beim „Wecker“ ist vom Tisch. Doch neue Formate mit Kratky sind durchaus denkbar. Nach fast 30 Jahren beim Sender genießt der Moderator weiterhin Vertrauen.

Belastung durch Hassnachrichten

Neben Erschöpfung machten Kratky auch massive Anfeindungen zu schaffen. Nach der Veröffentlichung seiner Jahresgage in der ORF-Transparenzliste erhielt Kratky Hassbotschaften und sogar Morddrohungen. Pauser erklärte dazu: „Wenn Feedback fast kampagnisiert wird, wenn Feedback bei einigen Menschen wirklich in so etwas wie Hass umschlägt, kriegt das eine Wucht, die insgesamt mit einem und mit einer Organisation etwas macht.“