Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.000 aktien up +0.48% Andritz AG 62.15 aktien up +0.08% BAWAG Group AG 114.30 aktien down -2.06% CA Immobilien Anlagen AG 23.640 aktien down -0.42% CPI Europe AG 18.920 aktien up +0.26% DO & CO Aktiengesellschaft 227.50 aktien down -3.19% EVN AG 23.750 aktien down -1.04% Erste Group Bank AG 86.60 aktien down -1.93% Lenzing AG 26.350 aktien down -1.5% Mayr-Melnhof Karton AG 80.80 aktien up +0.12% OMV AG 47.240 aktien down -1.17% Oesterreichische Post AG 28.850 aktien down -0.86% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.800 aktien down -1.72% SBO AG 29.250 aktien down -1.18% Telekom Austria AG 9.520 aktien up +0.85% UNIQA Insurance Group AG 13.040 aktien down -0.76% VERBUND AG Kat. A 62.60 aktien down -2.8% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.450 aktien down -1.62% Wienerberger AG 31.620 aktien down -0.32% voestalpine AG 27.260 aktien down -0.15%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
ORF-Paukenschlag: Kommt Kratky schon bald zurück?
© Philipp Hirtenlehner

Überraschung

ORF-Paukenschlag: Kommt Kratky schon bald zurück?

18.08.25, 19:00
Teilen

Robert Kratky hat den „Ö3 Wecker“ verlassen – doch ein endgültiger Abschied vom ORF ist das nicht. Senderchef Michael Pauser spricht über mögliche Pläne. 

ORF-Paukenschlag: Kommt Kratky schon bald zurück?
© YouTube

Es war ein Paukenschlag: Robert Kratky (52) verabschiedete sich vom „Ö3 Wecker“. Als Grund nannte er gesundheitliche Probleme. Auch massive Anfeindungen nach der Veröffentlichung seiner ORF-Gage hatten ihn zusätzlich belastet.

Senderchef stellt Klartext

Im „Kurier“ erklärte Ö3-Senderchef Michael Pauser, eine Rückkehr Kratkys sei „überhaupt nicht ausgeschlossen“. Er betonte: „Wenn der Zeitpunkt kommt, an dem es Robert wieder besser geht, stehen ihm die Türen offen und man wird dann über neue Ideen reden – aber man wird nicht mehr über den ‚Ö3 Wecker‘ reden.“

Keine Rückkehr zum Wecker

Damit ist klar: Ein Comeback beim „Wecker“ ist vom Tisch. Doch neue Formate mit Kratky sind durchaus denkbar. Nach fast 30 Jahren beim Sender genießt der Moderator weiterhin Vertrauen.

Belastung durch Hassnachrichten

Neben Erschöpfung machten Kratky auch massive Anfeindungen zu schaffen. Nach der Veröffentlichung seiner Jahresgage in der ORF-Transparenzliste erhielt Kratky Hassbotschaften und sogar Morddrohungen. Pauser erklärte dazu: „Wenn Feedback fast kampagnisiert wird, wenn Feedback bei einigen Menschen wirklich in so etwas wie Hass umschlägt, kriegt das eine Wucht, die insgesamt mit einem und mit einer Organisation etwas macht.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden