Robert Kratky: Er überrascht mit neuem Job

Nach seinem Ö3-Wecker-Aus hat der Radiostar neue Ideen im Kopf.

Er ist ein Macher und das wird sich auch nach seinem (überraschenden) Aus beim Ö3-Wecker nicht ändern.

Mehr zum Thema

Reißleine

Robert Kratky hat jüngst die Reißleine gezogen und den ärztlichen Rat beherzigt, nicht mehr als Moderatorin weiterzumachen. Auch seine psychische Gesundheit habe dabei eine Rolle gespielt hieß es.

Robert Kratky © Instagram

Ansage

Doch wer nun glaubt, dass sich Kratky für immer von der Bildfläche verabschiedet, hat unrecht. Auf Instagram machte Kratky jetzt deutlich: "Alles nicht mehr so #intense wie in meinem einstigen Vollgasjob, auch online steck ich schon eine Zeitlang massiv zurück...auf Notbremsungen folgen nun mal Innhalten und bewusster Stillstand..."

Das Beste bekommst du

Und weiter meint der Ex-Moderator: "aber was immer das Leben in Zukunft für mich bereit hält: Das Beste davon kriegst Du weiterhin ab & zu auf diesem Kanal. DANKE an alle die ihm folgen und WELCOME falls Du hier brandneu bist" Kratky wird nun also so etwas wie ein Influencer! Den Fans und Freunden gefällt das sichtlich, der Beitrag wird mit Herzen und Applaus versehen.

Schwerpunkt

Doch was soll Kratkys Schwerpunkt sein auf Instagram? Es gibt freilich viele Möglichkeiten. Stimmen Sie bitte ab!