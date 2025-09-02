Robert Kratky bricht sein Schweigen nach Ö3-Aus

Nach dem überraschenden Abschied von Ö3 meldet sich Robert Kratky (52) nun mit persönlichen Worten zurück. Auf Instagram spricht der langjährige Radiostar offen über seinen neuen Lebensabschnitt – und macht klar: Die wilden Zeiten liegen hinter ihm

Mitte August musste die österreichische Radiolandschaft auf eine ihrer bekanntesten Stimmen verzichten. Nach ärztlichem Rat zog sich Robert Kratky aus dem Wecker-Programm von Ö3 zurück. Doch der Moderator bleibt präsent – wenn auch in anderer Form. Mit einem aktuellen Posting gibt Kratky seinen Followern Einblick in sein neues Leben. „Neues Spiel, neues Glück“, schreibt er zu einem Foto und deutet an, dass er selbst noch nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Ein Hashtag fasst seine Haltung zusammen: „Schau ma mal, dann seng ma scho.“

Kein Vollgas mehr

Der 52-Jährige macht klar, dass er es künftig ruhiger angehen lassen will. „Auch online steck ich schon eine Zeit lang massiv zurück“, erklärt er. Statt Dauerpräsenz spricht er von „Notbremsungen, Innehalten und bewusstem Stillstand“. Ein klares Signal: Der Alltag von früher soll der Vergangenheit angehören. Ganz verabschieden will sich Kratky jedoch nicht. „Aber was immer das Leben in Zukunft für mich bereithält: Das Beste davon kriegst Du weiterhin ab und zu auf diesem Kanal“, verspricht er seinen Followern. Wie es beruflich für ihn weitergeht, lässt er offen – die Neugier seiner Fans dürfte damit geweckt sein.