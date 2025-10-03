Ö3-Spezial mit Hans Krankl & Herbert Prohaska

Sonntag steigt ab 9 Uhr der Legenden-Talk mit ihren Töchtern.

Hans Krankl und Herbert Prohaska sind Legenden auf dem Platz – doch zuhause regieren die Frauen. Gemeinsam mit ihren Töchtern Sandra Krankl-Grandits und Barbara Kautzky sind sie am Sonntag, den 5. Oktober bei Ö3-„Frühstück bei mir“ zu Gast. „Fußball war meine Begabung, die Familie ist mein Leben“, sagt Krankl.

© Ö3

Spitzname: "Opsi"

Treue, langjährige Ehen und Sonntagmittag-Treffen mit bis zu 16 Personen: Beide Familien sind eng verbunden. Doch wer denkt, die Männer hätten das Sagen, irrt: Die Frauen entscheiden über Urlaub, Essen und Feierlichkeiten – die Männer dürfen die Entscheidungen verkünden. Auch Spitznamen wie „Opsi“ für Krankl gehören zum Familienalltag. Humorvoll sprechen die Legenden über Ernährung früherer Fußballer: Schmalzbrote statt Proteinshakes. Schwierige Zeiten, wie die Trennung von Krankl-Tochter Sandra 2011, werden offen thematisiert – heute herrscht Harmonie. Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen zweier österreichischer Fußball-Ikonen.