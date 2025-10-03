Alles zu oe24VIP
Ö3-Spezial mit Hans Krankl & Herbert Prohaska
© Ö3

Legenden-Talk

Ö3-Spezial mit Hans Krankl & Herbert Prohaska

03.10.25, 23:30
Sonntag steigt ab 9 Uhr der Legenden-Talk mit ihren Töchtern. 

Hans Krankl und Herbert Prohaska sind Legenden auf dem Platz – doch zuhause regieren die Frauen. Gemeinsam mit ihren Töchtern Sandra Krankl-Grandits und Barbara Kautzky sind sie am Sonntag, den 5. Oktober bei Ö3-„Frühstück bei mir“ zu Gast. „Fußball war meine Begabung, die Familie ist mein Leben“, sagt Krankl.

Ö3-Spezial mit Hans Krankl & Herbert Prohaska
© Ö3

Spitzname: "Opsi"

Treue, langjährige Ehen und Sonntagmittag-Treffen mit bis zu 16 Personen: Beide Familien sind eng verbunden. Doch wer denkt, die Männer hätten das Sagen, irrt: Die Frauen entscheiden über Urlaub, Essen und Feierlichkeiten – die Männer dürfen die Entscheidungen verkünden. Auch Spitznamen wie „Opsi“ für Krankl gehören zum Familienalltag. Humorvoll sprechen die Legenden über Ernährung früherer Fußballer: Schmalzbrote statt Proteinshakes. Schwierige Zeiten, wie die Trennung von Krankl-Tochter Sandra 2011, werden offen thematisiert – heute herrscht Harmonie. Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen zweier österreichischer Fußball-Ikonen.

